EsslingenGemeinhin gilt hierzulande ja der trübe November als tristester Monat im Jahreskreis. Dabei stimmt das gar nicht. Denn da kann man sich ja noch auf Weihnachten freuen. Januar und Februar sind viel schlimmer als der in Molltönen so viel beklagte Trauermonat. Selbst der Frühlingsanfang dümpelt noch ziemlich trostlos vor sich hin, zumal heutzutage im Märzen kein Bauer mehr irgendwelche Rösslein einspannt. Was weniger dem Klimawandel als der fortgeschrittenen Mobilität im Agrarwesen geschuldet ist. Womit die globale Erderwärmung freilich nicht beschönigt werden soll: „Wächst das Gras im Januar, ist’s im Sommer in Gefahr“, klagt schon eine alte