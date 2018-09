EsslingenVergangene Woche hatte ich zwei Tage frei. Mittwoch und Donnerstag. Beide Tage habe ich mit meiner besseren Hälfte in Frankfurt verbracht. Anlass war ein Konzert in der Stadt am Mittwochabend. Um anschließend nicht spätnachts nach Hause fahren zu müssen, hatten wir ein Hotel für eine Nacht gebucht.

Gut, ich will ehrlich sein, meine Passion für Fotografie und die zahlreichen architektonisch hochinteressanten Motive, die die Mainmetropole bietet, haben bei der Entscheidung, länger zu bleiben, sicherlich auch eine Rolle gespielt. Jedenfalls machten wir uns am Donnerstagmorgen auf den Weg in die Frankfurter Innenstadt. Unser Weg führte uns