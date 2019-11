Besuch aus der Hauptstadt. Die Cousine hat sich angesagt. Die liebe Verwandte ist in Berlin geboren und aufgewachsen, sie hat nie woanders gelebt. Ihr erster Eindruck von Esslingen: „Ach nee, wie schnuckelig!“ Dann läuft sie los, sie will die Stadt auf eigene Faust erkunden. Nach drei Stunden kommt sie zum vereinbarten Treffpunkt am Alten Rathaus. „Dit is abba schön hier, ick bin janz baff“, sagt sie. Was ihr aufgefallen ist: die welke Aura der Stadt, das Ungepflegte. Die rumpeligen Straßen. Die Löcher im Pflaster. Verblasste Wegweiser und Hinweistafeln. Verrostete Straßenschilder. Übervolle Mülleimer. Und Brachflächen, auf denen Unkraut wuchert. „Allet