Düsseldorf (dpa) - Wechseltheater auf Schalke, Karriere-Ende von Sebastian Deisler, Rückkehr einer "Diva" und große Investitionen im Tabellenkeller - trotz nur weniger Neuverpflichtungen ist in der Winterpause der Fußball-Bundesliga auf dem Transfermarkt einiges in Gang geraten. Bis drei Tage vor dem Rückrundenauftakt hielten sich die Aktivitäten der 18 Eliteclubs bei der Schnäppchenjagd allerdings in Grenzen. Spieler können noch bis kommenden Mittwoch (24 Uhr) verpflichtet werden. Vor allem bei den Abstiegskandidaten scheint wieder mehr Geld für Investitionen zur Verfügung zu stehen. Die Vereine gaben bislang 10,75 Millionen Euro für 19 Spieler aus. Im vergangenen Jahr bezahlten die Clubs bis eine Woche vor Ablauf der Wechselfrist für 20 Spieler knapp 4 Millionen Euro. Das bisherige Transfervolumen konzentriert sich im Wesentlichen auf die Neuverpflichtungen der Vereine im Tabellenkeller. Prominentester und teuerster Neuzugang ist "Diva" Marcelinho in Wolfsburg für drei Millionen Euro.