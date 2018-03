Anzeige

Dabei zertrümmerte Valencias Reservist David Navarro Inter-Verteidiger Nicolás Burdisso mit einem Faustschlag die Nase. "Wild West in Valencia", titelte die "Gazzetta dello Sport". Die Europäische Fußballunion (UEFA) leitete gestern eine Untersuchung ein. Der UEFA-Disziplinarausschuss dürfte auf seiner Sitzung am 22. März harte Strafen gegen verhängen.



"Wir haben uns aufgeführt wie die Hooligans", räumte Valencias Abwehrspieler Emiliano Moretti ein. Der Italiener hatte vergeblich versucht, die Prügelei zu verhindern. Inter-Präsident Massimo Moratti erklärte: "Die UEFA wird tun, was zu tun ist. Ich glaube, Inter wird keinen Protest einlegen." Als der deutsche Schiedsrichter Wolfgang Stark die Partie abpfiff, gab es keine Jubelszenen, sondern Prügel. Die Valencianer, denen nach dem 2:2 im Hinspiel das torlose Remis zum Einzug ins Viertelfinale reichte, hatten keine Zeit, ihren Erfolg zu feiern. Carlos Marchena geriet sich im Mittelkreis mit Burdisso in die Haare. Spieler beider Mannschaften stürmten herbei und gingen mit Fausthieben und Fußtritten aufeinander los.



Damit nicht genug. Vom Spielfeldrand eilte Valencias Verteidiger Navarro herbei und schlug Burdisso mit solcher Wucht ins Gesicht, dass der Argentinier zu Boden ging. Die Diagnose der Inter-Ärzte: gebrochene Nasenwurzel. Der Schläger ergriff die Flucht, wurde von mehreren Inter-Spielern verfolgt und rettete sich in die Umkleidekabine. In den Katakomben wurde die Prügelei fortgesetzt. Mehrere Inter-Fußballer versuchten, auf der Jagd nach Navarro in die Kabine der Valencianer zu gelangen. "Auf den Krieg nach dem Abpfiff hätten wir uns nicht einlassen dürfen", sagte Valencias Trainer Quique Sánchez Flores. "Ich hoffe, dass die Strafen nicht zu streng ausfallen."



Diese Hoffnung dürfte kaum in Erfüllung gehen. Den Valencianern dürfte noch in guter Erinnerung sein, wie die UEFA in solchen Fällen vorgeht. Ihr Profi Miguel Angel Angulo hatte vor zwei Jahren eine Sperre von sieben Spielen aufgebrummt bekommen, weil er einen Spieler von Werder Bremen angespuckt hatte. Der mutmaßliche Hauptübeltäter Navarro meinte kleinlaut: "Ich nehme jede Strafe an. Ich habe die Nerven verloren, als ich sah, dass mein Kumpel Marchena angegriffen wurde. Ich schäme mich sehr für das, was ich getan habe."