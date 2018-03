Anzeige

Köln (dpa) - Im Streit um eine Entzerrung des internationalen Handball-Kalenders und die finanzielle Entschädigung der Vereine für die Abstellung der Spieler kündigt sich eine überraschende Wende an: Nach Druck von Spielern, Trainern und Kontinentalverbänden geht der Weltverband IHF in die Offensive und denkt intensiv über Veränderung nach. So sollen Weltmeisterschaften in Zukunft nur noch alle vier Jahre stattfinden. Entsprechende Pläne will der Verband am Sonntag am Rande der WM in Köln vorstellen, bestätigte IHF-Generaldirektor Frank Birkefeld. Da die WM 2009 bereits an Kroatien vergeben ist, kämen die Neuerungen frühestens ab 2011 zum Tragen.



Allerdings ist die Umsetzung der Pläne an die Forderung geknüpft, dass auch der europäische Verband EHF seine Titelkämpfe nur alle vier Jahre ausrichtet. "Wir wollen gern den Vierjahres-Rhythmus - aber auch bei der EM", sagte Birkefeld. Die Europäer ihrerseits hatten bereits vor drei Monaten einen eigenen Vorschlag unterbreitet und als Antrag beim IHF-Kongress im April in Madrid eingereicht. Danach sollten nach den Olympischen Spielen 2012 in London in jährlicher Folge EM, WM, EM und Olympische Spiele ausgetragen werden.



Unterdessen zeigt sich die IHF bei den Vorschlägen über eine finanzielle Entschädigung für die abgestellten Nationalspieler gesprächsbereit. "Wir können uns ein gewisses Entgegenkommen vorstellen", erklärte Birkefeld.