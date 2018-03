Anzeige

Von Iris Frey



Der Gammelfleischskandal und Lieferungen, die auch Stuttgart erreicht haben, haben dazu geführt, dass insbesondere die Döner-Imbiss-Buden verstärkt von Veterinären kontrolliert wurden und werden - und zwar im Hinblick auf die Frage, woher das Fleisch kommt. Das erklärt Thomas Stegmanns, Leiter der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens der Stadt Stuttgart. Bisher sei jedoch bei den Kontrollen kein größeres Problem aufgetaucht. Die Stadt hat vom Regierungspräsidium einen zusätzlichen Tierarzt zugewiesen bekommen, der aufgrund des Skandals befristet im Einsatz ist. Untersucht wird in den Döner-Buden die Herkunft des Fleisches. Aufgrund eines neuen Gesetzes müssen Gastwirte und Lebensmittelunternehmer die Rückverfolgbarkeit belegen. Eine neue EU-Verordnung schreibe das vor. Auf deren Rechtsgrundlage können die Kontrolleure tätig werden.



In Stuttgart gibt es laut Stegmanns rund 300 Dönerbetriebe, die diesbezüglich nun Geschäft für Geschäft kontrolliert werden. "Bislang zeichnet sich kein neuer Skandal ab", sagt Stegmanns. Wenn die Kontrolleure bislang unbekannte Lieferbetriebe genannt bekommen, wird dies per Amtshilfe mit den Ämtern anderer Städte untersucht.



Die intensiven Kontrollen seien möglich geworden, weil das Kabinett Geld dafür zur Verfügung gestellt hat. So können Tierärzte nun überregional tätig werden und den Warenströmen hinterherreisen. Die Lebensmittelüberwachung hat indes zunehmend neue Aufgaben: die Kontrolle gentechnisch veränderter Ware oder auch die Allergenbezeichnungen. "Wir haben in Stuttgart einen guten Standard", zeigt sich Stegmanns überzeugt. Doch könnten nur 50 Prozent der Betriebe derzeit mit dem vorhandenen Personal kontrolliert werden, besser seien 75 Prozent.





Höhere Effizienz erhofft

Aufgrund der Verwaltungsreform wurden seit Janaur 2005 neue Lebensmittelkontrolleure ausgebildet, nachdem der Bereich der Lebensmittelkontrolle an die Landratsämter der Landkreise und die Bürgermeisterämter der Stadtkreise übergegangen waren. Zuvor waren die Beamten des Wirtschaftskontrolldienstes (WKD) als Lebensmittelkontrolleure im Einsatz.



"Die neuen Kontrolleure, die in den vergangenen zwei Jahren ausgebildet wurden, ersetzen die WKD-Beamten", erklärt Isabel Kling, Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. "Die Zahl der Kontrolleure bleibt damit gleich." Dennoch erhofft sich das Landwirtschaftsministerium mit den neuen Mitarbeitern eine höhere Effizienz, denn: "Sie haben eine sehr hochwertige Ausbildung erfahren", so Kling. Grundvoraussetzung, um als Lebensmittelkontrolleur ausgebildet zu werden, sei der Meisterbrief in einem Lebensmittelberuf, beispielsweise ein Bäckers oder Metzger. Denn auf dem Hintergrund ihres Handwerksberufes würden die neuen Kontrolleure wissen, wo sie hinschauen müssten.





Zur Zeit 18 Mitarbeiter im Einsatz

Thomas Stegmanns, Leiter der städtischen Lebensmittelüberwachung, erklärt, dass er derzeit 18 Kontrolleure im Einsatz hat. Die sieben neuen würden sieben Polizeibeamte ersetzen, die zurück zur Polizei gehen. Somit hat Stegmanns elf ehemalige WKD-Beamte und sieben neue Kontrolleure zu seiner Verfügung. Der Leiter findet diese Durchmischung mittlerweile sehr gut. Die Stadt sei nun in 18 Bezirke aufgeteilt, entsprechend der Zahl der Kontrolleure.



Unter den sieben neuen Mitarbeitern seien Metzger, Bäcker, Köche und Lebensmitteltechniker. "Der Bäckermeister weiß, wo er suchen muss", so Stegmanns. Geplant ist, dass in den nächsten vier Jahren die restlichen elf Polizeibeamten wieder an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz zurückgehen. Stegmanns bedauert das. Sechs neue Auszubildende sind noch da. Die Zahl der 18 Kontrolleure hält Stegmanns jedoch nicht für ausreichend: "Wir hätten gern weitere Mitarbeiter." Schließlich haben die Lebensmittelkontrolleure neue Aufgaben zu bewältigen, darunter die Qualitätssicherung, die Rückverfolgung und die Risikobewertung.