Goslar (dpa/AP) - Schlechte Zeiten für Verkehrssünder in der Europäischen Union: Geldstrafen und -bußen sollen bald europaweit vollstreckt werden können. In Deutschland soll der entsprechende "Knöllchenbeschluss" noch in diesem Jahr umgesetzt werden, wie Bundesjustizministerin Brigitte Zypries gestern auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar sagte.



Dort beraten 1500 Experten über aktuelle Fragen des Verkehrsrechts. Scharfe Kritik wurde an der Absicht der Regierung geäußert, Bußgelder drastisch zu erhöhen. Ein ausländisches Kennzeichen sei künftig kein Freibrief mehr, um auf deutschen Autobahnen zu rasen, sagte Zypries: 2005 seien allein in einem Bundesland über 50 000 Bußgeldbescheide gegen EU-Ausländer erlassen worden, von denen viele nicht hätten vollstreckt werden können. Betroffene könnten sich bisher durch die Rückkehr in ihre Heimat der Strafe entziehen. Damit sei nun Schluss. Auch deutsche Autofahrer müssten die Verkehrsregeln im EU-Ausland künftig noch genauer beachten, betonte die SPD-Politikerin. Zuletzt hatte vor 30 Jahren ein Bundesjustizminister beim Verkehrsgerichtstag gesprochen.



Die von Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee geplante Bußgelderhöhung stieß bei Verkehrsexperten auf breite Ablehnung. Gerade Raser und Drängler ließen sich mit Bußgeldern kaum beeindrucken, erklärte der frühere Generalbundesanwalt Kay Nehm. Zwar seien Bußgelder in Deutschland im EU-Vergleich niedrig. Doch habe er Zweifel, dass höhere Strafen mehr Verkehrssicherheit brächten. Für Unbelehrbare sei nur der Verlust des Führerscheins eine effektive Drohung, sagte der Präsident der Deutschen Verkehrsakademie. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Verkehrsgerichtstages, Friedrich Dencker. "Wer seine sportlichen Triebe oder den Rausch der Geschwindigkeit im öffentlichen Straßenverkehr auslebt, gehört aus demselben gezogen", sagte der Verkehrsrichter in seiner Eröffnungsrede und verwies auf Autofahrer, die mit Tempo 200 über eine Landstraße rasten. Eine Bußgelderhöhung lehnte er ab: Damit müsse auch der Fahrer deutlich mehr zahlen, der einmal beim Übertreten eines Tempolimits geblitzt werde, und nicht nur Rowdys.



Einhellige Abwehr kam auch von den Automobilverbänden ADAC, ACE und AvD sowie dem Deutschen Anwaltverein. Tiefensee hat angekündigt, die Strafe für Raser oder Drängler auf bis zu 2000 Euro anheben zu wollen. Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss soll künftig bis zu 3000 Euro kosten, die Obergrenze für allgemeine Verkehrsverstöße soll auf 2000 Euro verdoppelt werden.



Thema beim Verkehrsgerichtstag ist auch das Tempolimit. Dagegen hatten sich bereits vor Beginn der Tagung mehrere Verbände ausgesprochen. Auch Tiefensee bekräftigte seine Ablehnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen. Sie seien auch so die sichersten Straßen in Deutschland, erklärte er in der "ADAC-motorwelt". Nehm sagte ebenfalls, ein generelles Tempolimit sei nicht sinnvoll. Effektiver seien verkehrsabhängige örtliche Beschränkungen. Mit computergestützten Leitsystemen könne der Verkehr gezielt gelenkt werden.