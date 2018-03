Anzeige

Wien (dpa) - Der im Zusammenhang mit Doping-Vorwürfen während der Olympischen Winterspiele von Turin ins Zwielicht geratene österreichische Langlauftrainer Walter Mayer muss wegen einer "Amokfahrt" in Kärnten im Februar 2006 nicht mit Strafverfolgung rechnen. Kurz nach seiner fluchtartigen Abreise aus dem Olympischen Dorf war Mayer in Kärnten mit seinem Auto in alkoholisiertem Zustand vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und in eine Straßensperre gerast. Das Verfahren wurde jetzt jedoch von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingestellt.



Wie Mayers Anwalt Herwig Hasslacher der Nachrichtenagentur APA mitteilte, hätten zwei psychiatrische Gutachten bestätigt, dass sich Mayer zum Zeitpunkt der Tat am 19. Februar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe und unzurechnungsfähig gewesen sei.



Nach Angaben des Juristen wird am 13. Februar vor dem Landesgericht in Wien eine Zivilklage Mayers gegen den Leiter der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Richard Pound, verhandelt. Mayer hatte das Verfahren wegen "übler Nachrede" angestrengt. "Wir freuen uns darauf und werden um Mayers Rehabilitation kämpfen", meinte Hasslacher. Mayer hat auch den Belgier Jacques Rogge, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), wegen dessen Äußerung verklagt, für ihn sei Mayer ein Organisator des Dopings. Mayer hatte den Kanadier wegen der Erklärung verklagt, in Mayers Haus seien Geräte gefunden worden, die für Blutdoping geeignet seien. Laut Hasslacher handelte es sich bei den in Mayers Keller im Januar 2006 gefundenen Utensilien um "ein simples Laktatmessgerät, wie es für jeden Spitzensportler verwendet wird."