Berlin (AP) - Die IG Metall erhält bei den anstehenden Tarifverhandlungen unverhofft Schützenhilfe aus der Union. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, sagte der "Bild am Sonntag": "Nach Jahren der Lohnzurückhaltung sollten die Arbeitgeber in der Metallindustrie jetzt genau prüfen, was möglich ist." Der Vorstand der IG Metall hatte eine Lohnforderung von 6,5 Prozent empfohlen. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hatte mit Unverständnis reagiert. Kauder betonte: "Wir mischen uns nicht in Tarifverhandlungen ein, aber richtig ist schon: Dort, wo es möglich ist, muss der Spielraum für Lohnerhöhungen genutzt werden."