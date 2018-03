Anzeige

Zunächst müsse geklärt werden, ob es überhaupt Bedarf dafür gebe, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder in einem Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Die SPD wertete dies als Rückzieher des Koalitionspartners. Die Union sei von ihrer Ministerin abgerückt, diese habe nicht mehr den Rückhalt in der eigenen Fraktion, sagte SPD-Fraktionschef Peter Struck. Bundeskanzlerin Angela Merkel wies dies zurück. Von der Leyen habe sehr wohl die Unterstützung der Koalition. Von der Leyen selbst erklärte: "Keineswegs sind meine Vorschläge vom Tisch, im Gegenteil." Sie kündigte an, sie wolle noch im März mit den Länderministern und Anfang April mit den kommunalen Spitzenverbänden beraten, wie groß der Bedarf an Tagesbetreuung für Kleinkinder in den einzelnen Ländern sei. Die Diskussion sei wichtig gewesen, fügte sie hinzu. Vielen sei nicht klar gewesen, wie dürftig das Angebot sei. Die Spitzen von Union und SPD hatten am Vorabend fast fünf Stunden unter anderem über den Ausbau der Kleinkindbetreuung beraten. Konkrete Ergebnisse wurden nicht erzielt. Während die SPD verlangte, die Union müsse endlich Finanzierungsvorschläge für den Krippenausbau machen, beharrte die Union darauf, dass zunächst der Bedarf festgestellt werden müsse. Dazu soll ein "Familiengipfel" stattfinden.



Die Große Koalition näherte sich ferner in den strittigen Themen Bleiberecht und Mindestlöhne zwar an, erzielte aber noch keinen wirklichen Durchbruch. SPD-Chef Kurt Beck sieht die Koalition aber auf einem guten Weg. "Wir kommen voran", sagte er gestern. Am weitesten kamen die Koalitionsspitzen offenbar beim Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge. Jetzt zeichnet sich eine endgültige Einigung ab. In letzten Gesprächen soll nur noch über die Höhe der staatlichen Unterstützung diskutiert werden. Der Kompromiss sieht eine Frist bis 2009 vor. In den 30 Monaten von Juli 2007 bis Ende 2009 müssen die betroffenen Ausländer demnach eine mindestens 15-monatige Beschäftigung nachweisen. Alternativ soll ausreichen, dass sie in den neun Monaten von April bis Ende 2009 an eine feste Arbeitsstelle haben. Im festgefahrenen Konflikt über die Einführung von Mindestlöhnen ist zumindest Bewegung spürbar. Die Parteispitzen sind sich über ein Papier einig, das auf eine Kombination von staatlich bezuschussten Kombilöhnen und Mindestlöhnen hinausläuft.