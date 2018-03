Anzeige

Begegnungsstätte "Seelbergtreff" (Taubenheimstr. 87): 11.30 bis 13 Uhr, Mittagstisch. - 14.30 Uhr, Tanznachmittag. - 17.30 Uhr, Qigong Yangsheng.



Begegnungsstätte der Evang. Gesamtkirchengemeinde Bad Cannstatt (Wilhelmstr. 39): 9.30 Uhr, Basteln und Werken. - 18.30 Uhr, Zitherkranz.



Begegnungsstätte Hallschlag: "Altes Waschhaus" (Düsseldorfer Str. 59): Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr, Mittagstisch. - 14.30 Uhr, Sitztanz und Gymnastik.



Begegnungsstätte im Pflegezentrum Münster (Schussengasse 3, Stgt.-Münster): Um 14.45 Uhr, Kriminalpolizeilicher Vortrag: Kreditkartenkriminalität.



Begegnungsstätte "Altes Rathaus" (Obertürkheim, Uhlbacher Straße 33): Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr, Mittagstisch.



Begegnungsstätte Widderstein (Untertürkheim, Widdersteinstr. 22): Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr, Mittagstisch. - Um 13.30 Uhr, Englischkurs. - Um 14.30 Uhr, Geburtstagsfeier der Monate August 2006 bis Januar 2007.



Begegnungsstätte Luginsland (Barbarossastr. 50): 14 Uhr, 15 Uhr und 16.15 Uhr, Sitzgymnastik und Seniorengymnastik.



Begegnungsstätte Luginsland (Barbarossastraße 75): 11.30 bis 13.30 Uhr, Mittagstisch.



Begegnungsstätte Uhlbach-Obertürkheim (Trollingerstraße 11): Um 13.45 Uhr, Gruppe I; um 15.30 Uhr, Gruppe II: Ganzheitliches Gedächtnistraining.



Wangener Begegnungsstätte (Ulmer Str. 347): 9 Uhr, DRK Gymnastik für Frauen. - 11.30 bis 12.30 Uhr, Mittagstisch. - 14.30 Uhr, DRK Seniorentanz.



Begegnungsstätte und Gemeinwesenzentrum am Ostendplatz (Ostendstr. 83): 11.30 bis 13.30 Uhr, Mittagstisch. - 14 Uhr, Offener Spielnachmittag. - 14 Uhr, Handarbeitskreis. - 14.30 Uhr, Gedächtnistraining.



Haus auf dem Killesberg (Lenbachstr. 105): 15.30 Uhr (Schöne Aussicht), Literatur am Nachmittag: Lesung/Buchvorstellung, Caroline Piazolo.



Begegnungsstätte im Bürgerhaus Hedelfingen (Hedelfinger Str. 163): 11.30 bis 13 Uhr, Mittagstisch. - Um 14.30 Uhr, Wintergeschichten: " . . . kommt und ratet, was im Ofen bratet . . ."



Begegnungsstätte der Kath. Kirchengemeinde St. Barbara Stuttgart-Hofen (Walchenseestraße 36, Eingang Kapellenweg): 14.30 Uhr, Stammtisch.