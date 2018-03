Anzeige

Salt Lake City (dpa) - Nach ihrem erzwungenen Start-Verzicht brauchte Anni Friesinger erst mal einige Minuten zur Besinnung, doch dann hatte sie sich im Griff. "Die Gesundheit ist mein höchstes Gut. Ich muss auf meinen Körper hören", meinte sie, nachdem auch die letzte Hoffnung auf einen Start über 1500 Meter bei der Eisschnelllauf-WM in Salt Lake City wegen der Nachwirkungen einer fiebrigen Erkältung zur Illusion geworden war.



Schon vier Mal hatte sie in den zurückliegenden neun Jahren den Titel auf ihrer Schokoladenstrecke gewonnen und dazu bei Olympia 2002 auf dem Eis des Utah Olympic Oval triumphiert. "Es ist so bitter, aber es hilft kein Jammern. Es hätte so schön werden können, denn die persönliche Bestzeit über 500 Meter in Calgary zeigte mir, dass die Formkurve wieder nach oben zeigte", meinte sie mit traurigem Gesichtsausdruck nach dem dritten, leichten Training.



Noch einmal ging ihr Blick zurück auf eine insgesamt erfolgreiche Saison, die mit so viel Ärger mit dem Verband begonnen hatte, als wegen der Umstrukturierung ihr Coach Markus Eicher zum Bundestrainer aufstieg und sie plötzlich ohne Betreuer dastand. Nach ihrem "Burn-Out-Syndrom" im Frühjahr wegen der nicht optimalen Auftritte bei Olympia in Turin verschaffte ihr der Doppel-Olympiasieger von 1998 wieder Freude am Training, legte neue Motivationen frei.



"Ich habe nicht mehr trainiert, aber anders. Wir wollten nicht mehr von Rennen zu Rennen stürzen wie in manch anderem Jahr zuvor, wollten Neues probieren. Deshalb habe ich auf die EM verzichtet und für mich die Sprint-WM in Hamar von vornherein zum Höhepunkt des Winters ausgemacht. Mit dem Gewinn des ersten Titels war die Saison somit auch ein voller Erfolg", resümierte sie. Alles andere sollten "nur noch Zugaben" werden, so der zweite Platz bei der Allround-WM oder auch ein möglicher Titel bei der WM in Salt Lake. Vielleicht klappt es am Sonntag ja doch noch mit einer WM-Medaille im Rennen über 1000 Meter. Anni Friesinger: "Das wäre mein Traum."