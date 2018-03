Anzeige

Führende CDU-Politiker nahmen Ministerin Ursula von der Leyen am Wochenende gegen die Kritik von Verfechtern eines traditionellen Frauenbildes in Schutz. Parteivizechef Christian Wulff verurteilte die bisherige Haltung der Union als unehrlich. Derweil macht die SPD Druck und fordert auch vom Koalitionspartner ein Finanzierungskonzept für einen Ausbau der Kinderbetreuung. Wulff äußerte sich "verstört" über die Debatte der vergangenen Tage. Die Union habe immer die Position vertreten, Männer und Frauen sollten selber frei entscheiden, wie sie Familie und Beruf organisieren wollten. "Wir müsseninzwischen aber erkennen, wie unehrlich wir diese These vertreten haben, denn viele Mütter hatten ja gar nicht die Wahlfreiheit." CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla sagte, die Union gehe gestärkt aus der Debatte hervor. "Die Menschen haben das Gefühl, dass sich die Union um die Belange der Familien wirklich kümmert."