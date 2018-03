Anzeige

Opernhaus: Um 19 Uhr, Madama Butterfly, in ital. Sprache mit dt. Übertiteln (G. Puccini).



Schauspielhaus: 19.30 Uhr, Liliom (F. Molnár).



Kammertheater: 20 Uhr, Die Wellen (V. Woolf).



Theater im Depot: 20 Uhr, Premiere/Uraufführung: Der Passagier (U. Syha).



Renitenztheater (Eberhardstr. 65): 20 Uhr, Hausprogramm: Vögel! - Eine Satire zwischen Himmel und Erde.



Altes Schauspielhaus (Kleine Königstraße): 20 Uhr, Blackbird. - 20.30 Uhr, Broadway Baby (Fernsehturm).



Komödie im Marquardt (Schloßplatz): 20 Uhr, Romeo mit grauen Schläfen.



Theaterhaus Stuttgart (Siemensstr. 11/Pragsattel): 20 Uhr, Konzert: Marion La Marché & Buried-Alive-Blues-Band - Leben und Tod von Janis Joplin. - 20.15 Uhr, Kabarett: Christoph Sonntag - Das Wort vom Sonntag. - Um 20.30 Uhr, Konzert: Salt Peanuts - Wir tun's - immer und überall. - Um 20.30 Uhr, Theater: Die Grönholm-Methode von J. Galceran.



Theater tri-bühne (Eberhardstraße 61): Um 20 Uhr, Guantánamo (D. Dieckmann).



FITZ Figurentheater (Eberhardstr. 61): 20.30 Uhr, Spleen/C. Baudelaire: Gedichte in Prosa.



kkt-kommunales kontaktteater (Kissinger Straße 66a): 20 Uhr, Elternabend: Musical von P. Lund und T. Zaufke, gespielt von der Gruppe "Lunte".



Theater der Altstadt im Westen: (Rotebühlstraße 89): 20 Uhr, Die Physiker (F. Dürrenmatt).



Forum Theater (Gymnasiumstraße 21): 20 Uhr, B. Stoll: "Schnauze vorne weg und das Herz am rechten Fleck" (Chansons).



Makal-City-Theater (Schwarenbergstr. 117): 20 Uhr, Im Glück der Sieben (Pantomime, Tanz und Laternamagica/Film).



Die Rampe (Filderstr. 47): 20 Uhr (Bühne), A. Sauter: Die Sekunde dazwischen.



Studio Theater Stuttgart (Hohenheimer Str. 44): 20 Uhr, Loriots Dramatische Werke (Loriot).



Dreigroschentheater (Marienplatz): Um 20 Uhr, Gastspiel: Friedrichstheater - Edith Piaf.



La Plapper-Papp (Gerokstraße 7): 20.30 Uhr, Pappstars Musical Night.



Theater in der Badewanne (Killesberg): Winterpause.



Stuttgarter Komödle (Böblinger Str. 105): 20.15 Uhr, Hauptsach schee!



Boulevärle (Neckartalstraße 261): 20 Uhr, Hee isch hee! . . . Domm g'loffa!



Wilhelma Theater (Neckartalstr. 9): 20 Uhr, Kathak - Flamenco/India meets Spain (Saal).



Junges Ensemble Stuttgart (Eberhardstr. 61): 11 Uhr, Das Herz eines Boxers, ab 12 J.



Wortkino (Dein Theater, Werastr. 6): 20 Uhr, Mordskerle: Zwei Krimis um Totschlag und Besitzgier.



Theater am Olgaeck (Charlottenstr. 44, Stgt.): 20 Uhr, Amadeus von P. Shaffer.



Dinner Theater Friedenau (Rotenbergstr. 127, Stgt.-Ost): 20 Uhr, Die Mausefalle - Kriminalkomödie von A. Christie.



Württembergische Landesbühne Esslingen: Schauspielhaus: 19.30 Uhr, Wilhelm Tell (F. Schiller).