Berlin (dpa/AP) - Psychoterror durch hartnäckiges Nachstellen, Telefonanrufe oder E-Mails wird in Kürze strafbar. Nach dem Bundestag billigte gestern auch der Bundesrat ein Gesetz, das so genanntes Stalking erstmals zu einer Straftat macht. Den Peinigern drohen künftig Geldstrafen oder Haft bis zu drei Jahren, in schweren Fällen sogar bis zu zehn Jahren. Nach Veröffentlichung der Neuregelungen im Gesetzblatt macht sich demnach strafbar, wer einem Menschen nachstellt, über Telefon, Computer oder Bekannte unerwünschten Kontakt herstellt oder Waren und Dienstleistungen im Namen des Opfer bestellt. Bei Todesgefahr oder schwerer Gesundheitsschädigung können bis zu fünf Jahre Haft verhängt werden, beim Tod des Opfers sogar bis zu zehn Jahre.