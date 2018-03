Anzeige

Allein die Debatte über das Bleiberecht dauerte zwei Stunden. Weiterer Diskussionspunkt sollte auch die von der SPD geforderte Einführung von Mindestlöhnen sein, die die Union ablehnt. In allen drei Punkten liegen die Positionen der Koalitionspartner so weit auseinander, dass von dem Treffen keine Einigung erwartet wurde. Vor der Sitzung warnte die SPD die Union scharf vor einem Scheitern und warf wieder einmal die Frage nach der Führungskraft von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel (CDU) auf. "Die Union muss sich entscheiden, ob sie regieren oder blockieren will", sagte Generalsekretär Hubertus Heil. Bei der Familienförderung und beim Bleiberecht müsse nach der Sitzung des Koalitionsausschusses "die Richtung" klar sein. Konkret hatte die SPD-Führung die Union aufgefordert, ein Finanzierungskonzept für den Ausbau von Betreuungsplätzen vorzulegen.