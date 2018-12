Anzeige

München (AP) - Korruptionsvorwürfe, BenQ-Pleite, umstrittene Vorstandsgehälter: Nach massiver Kritik hat die von Affären gebeutelte Siemens-Führung bei der Hauptversammlung des Elektrokonzerns erstmals Fehler eingeräumt. Konzernchef Klaus Kleinfeld sagte gestern vor 13 000 Aktionären, Siemens wolle die Krise als Chance nutzen und aus dem Korruptionsskandal Konsequenzen ziehen: "Unser Ziel heißt, auch auf diesem Gebiet Vorbild für andere zu werden." Zuvor hatte Aufsichtsratschef Heinrich von Pierer die Verantwortung für Fehler in der Vergangenheit übernommen. So seien die in seiner Amtszeit eingeleiteten Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung nicht ausreichend gewesen. Dies bedrücke ihn "persönlich besonders stark". Bei der massiv kritisierten Erhöhung der Vorstandsgehälter um 30 Prozent habe es Pannen gegeben. "Es gibt keinen Zweifel, dass die Angelegenheit nicht gut gelaufen ist und dass wir Konsequenzen zu ziehen haben. Wir werden in Zukunft solche Gehaltssprünge vermeiden."