Von Michael Fox



Mit Deisler, der sich in seiner Karriere fünf Knieoperationen unterziehen musste und zudem an Depressionen litt, verliert der deutsche Fußball eines seiner hoffnungsvollsten Talente.



Der zu diesem Zeitpunkt unerwartete Rücktritt Deislers löste Bestürzung aus. "Es tut mir sehr Leid, dass ein Fußballer mit solch herausragenden Qualitäten auf diese Weise seine Karriere beenden muss", sagte Bundestrainer Joachim Löw, der Deisler auch die Tür zur Nationalmannschaft immer offen gehalten hatte. Für den deutschen Fußball sei dieser Schritt sehr bedauerlich. DFB-Präsident Theo Zwanziger sagte: "Dass Deisler so früh seine Laufbahn beenden muss, ist natürlich sehr bitter. Besonders für ihn, aber auch für den deutschen Fußball, da es Spieler mit solch überragenden Fähigkeiten eben nur selten gibt." Betroffen reagierte auch der frühere DFB-Teamchef Rudi Völler: "Ich kann es kaum fassen. Er hatte ein unglaubliches Pech mit seinen ständigen Verletzungen."



"Wir haben gekämpft um Sebastian. Aber diesen Kampf haben wir verloren", sagte Bayern-Manager Uli Hoeneß. Das jahrelange Drama um Deisler erreichte nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Dubai seinen Tiefpunkt. Nachdem sich Deisler während des Trainingslagers ("Ich kann spielen") kämpferisch gegeben hatte, habe ihn der Mittelfeldakteur um ein Gespräch gebeten, schilderte Hoeneß. Bei einem Gespräch am Montagabend habe ihn der 27-Jährige dann von seinem Entschluss unterrichtet. "Ich habe bis zuletzt gehofft, dass das alles ein Alptraum ist", sagte Hoeneß. "Ich habe immer noch gehofft, dass er vor dem großen Schritt doch noch zurückschreckt."





WM-Aus ein bitterer Moment

Deisler, der lange Zeit als einer der großen Hoffnungsträger im deutschen Fußball galt, absolvierte 36 Länderspiele. Trotz seiner vielen Rückschläge kämpfte sich der Mittelfeldakteur immer wieder zurück. Nach überstandenen Depressionen, wegen der er sogar zwei Mal stationär behandelt wurde, musste Deisler drei Monate vor Beginn der WM im vergangenen Jahr einen seiner bittersten Momente hinnehmen. Im Training zog er sich eine Knorpelabsprengung im rechten Knie zu, die ihn bis Mitte November außer Gefecht setzte.



"Ich war schon kurz davor, aufhören zu müssen", hatte Deisler vor ein paar Tagen mit Blick auf die Leidenszeit nach seiner erneuten schweren Knieverletzung gestanden. Doch das Eingeständnis war weit mehr als ein bitterer Rückblick: Wiederholt habe der Profi eine Abreise aus Dubai erwogen, sagte gab Hoeneß. Am Ende war Deisler nicht mehr umzustimmen und schloss das Kapitel Fußballprofi ab.