Schlaudraff legt sich mit Fans an

Aachen (dpa) - Der Aachener Tivoli kochte vor Freude nach einem verrückten Fußball-Spiel fast über, doch Alemannias Jan Schlaudraff verweigerte den Jubel und legte sich stattdessen mit dem Publikum an. Trotz des glücklichen 2:1-Sieges gegen Mainz 05, der Alemannia Aachen einen Schritt in Richtung Bundesliga-Klassenverbleib weiter brachte, wollte beim Nationalspieler keine richtige Freunde aufkommen. "Wenn ich mir diesen Blödsinn reinziehe, dass ich beschimpft werde, weil ich zu den Bayern gehe - da fasse ich mir an die Birne", sagte Schlaudraff. Die demonstrative Emotionslosigkeit nach seinem Ausgleichstor (47. Minute) "sollte denjenigen, die den Kopf vielleicht nicht immer so einschalten, zeigen, dass wir die Unterstützung auch brauchen, wenn es mal nicht so läuft". Die Beendigung seiner 645 Minuten andauernden Torflaute in der Meisterschaft wirkte deshalb keinesfalls wie eine Befreiung. Zu angespannt scheint mittlerweile das Verhältnis zwischen Schlaudraff und den Fans. Durch den Wechsel zum Saisonende zum Deutschen Meister Bayern München, den Wirbel um den Autounfall unter Alkoholeinfluss vor drei Wochen mit Team-Kollege Marius Ebbers und seine Formkrise der vergangenen Wochen geriet der Stürmer in die Kritik. Das Maß ist nun bei dem 23-Jährigen überschritten.