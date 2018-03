Anzeige

Ein Titel-Vereinigungskampf zwischen den beiden Box-Weltmeistern Wladimir Klitschko (IBF) und Nikolai Walujew (WBA) wird es in diesem Jahr offenbar nicht mehr geben. "Frühling 2008 ist realistisch", sagte Heiko Mallwitz, Sprecher von Walujews Promoter Wilfried Sauerland.



Werder Bremens Trainer Thomas Schaaf hofft für das UEFA-Cup-Rückspiel morgen gegen Celta Vigo auf den Einsatz der angeschlagenen Spieler Miroslav Klose, Daniel Jensen und Hugo Almeida. "Ich denke schon, dass die drei gegen Vigo dabei sein könnten", sagte Schaaf.



Im Poker um einen neuen Ausrüstervertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat der bisherige Partner adidas sein Angebot verdoppelt. Nach Informationen des "kicker" bietet das Unternehmen ab 2011 jährlich 22 Millionen Euro.



Italiens Spielmacher Francesco Totti kehrt nach gut einem Jahr wieder in die Nationalmannschaft des Fußball-Weltmeisters zurück. "Totti wird uns ab September wieder zur Verfügung stehen", teilte der italienische Fußballverband mit.



Innerhalb weniger Wochen ist bereits der zweite italienische Profi-Fußballer bei Dopingkontrollen als Kokain-Konsument entlarvt worden. Der Torwart des Erstligisten FC Messina, Nicolas Caglioni, wurde bei einer Doping-Kontrolle beim Sizilien-Derby gegen Catania Calcio am 11. Februar positiv getestet.



Nach jahrelangen Bauverzögerungen und Pannen ist das neue Wembley-Stadions endlich fertig. Gestern begann der Vorverkauf für das erste Fußballspiel, das am 24. März ausgetragen wird. Allerdings werden zu dem U 21-Länderspiel zwischen England und Italien nur 60 000 Fans zugelassen.



Bei den Ski-Weltmeisterschaften erlebte er die größte Bruchlandung der Saison, doch im nächsten Winter will Alois Vogl wieder zu Höhenflügen ansetzen. "Ich bin zu sehr Sportler, so kann ich mich nicht verabschieden", sagte der 34-jährige Slalom-Spezialist.