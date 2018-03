Anzeige

Heidelberg (dpa) - Nationaltorhüterin Silke Rottenberg hat sich wie befürchtet einen Kreuzbandriss zugezogen, ihre Teilnahme an der Fußball-WM im September in China aber weiter fest im Visier. Eine Kernspintomographie in Heidelberg bestätigte die erste Diagnose. "Das vordere Kreuzband im linken Knie ist gerissen, weitere Schäden wurden aber nicht festgestellt", teilte Siegfried Dietrich, der Manager ihres Clubs 1. FFC Frankfurt, mit. "Das ist tragisch für Silke. Aber sie schaut schon wieder optimistisch nach vorn", sagte Dietrich. Trotz der niederschmetternden Diagnose gab sich Rottenberg schon wieder kämpferisch. "Natürlich ist das bitter. Aber ich werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Die WM bleibt mein Ziel", sagte die 35 Jahre alte FFC-Torfrau.