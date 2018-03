Anzeige

"In dieser schwierigen Situation geht es nicht um Personen, sondern einzig und allein um die Zukunft des BVB. Deshalb habe ich meinen Rücktritt angeboten", sagte der erst vor knapp drei Monaten am 19. Dezember als Nachfolger des Niederländers Bert van Marwijk vorgestellte Trainer.



Mit seinem Rückzug kam Röber der Vereinsführung entgegen. Denn Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportmanager Michael Zorc hatten ihre Suche nach einem vermeintlichen Retter, der den nur noch einen Punkt von der Abstiegszone entfernten Branchenriesen von einem folgenschweren Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren soll, längst intensiviert. Dabei bahnt sich eine überraschende Kehrtwende an: Der lange Zeit als Wunschkandidat für die kommende Saison gehandelte Thomas von Heesen scheint aus dem Rennen zu sein.



Nicht zu einer schnellen Rückkehr in die Bundesliga ist Felix Magath bereit. Der am 31. Januar beim FC Bayern München entlassene Trainer will weiter eine Auszeit nehmen. "Herr Magath möchte eine Pause haben", bestätigte Watzke. Magath, der als Favorit für den Trainerposten galt, hatte bereits dem Hamburger SV abgesagt. Im Gespräch ist beim BVB auch der ehemalige HSV-Coach Thomas Doll.



Die Zeit drängt. Denn das Konzept der mit UEFA-Cup-Ambitionen in die Saison gestarteten Borussia, auf einen Übergangstrainer zu setzen, ist grandios gescheitert. "Spätestens nach der Niederlage in Bochum bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass in dieser Mannschaft längst nicht alle den Ernst der Lage begriffen haben", klagte Röber.



Er ist bereits der achte Erstliga-Trainer, der in dieser Saison vorzeitig seinen Stuhl räumte. In einem Interview machte Röber aus seiner Verärgerung keinen Hehl. "Ich hatte beim Training häufig ein blödes Gefühl im Magen. Und das sagte mir, schicke den einen oder anderen Spieler in die Kabine, wenn er keine Lust hat zu arbeiten. Darüber habe ich oft nachgedacht." Watzke äußerte Verständnis für die Entscheidung von Röber. "Wir müssen das respektieren. Er hat dem Verein in einer schwierigen Situation geholfen, aber es hat nicht funktioniert. Er hat uns gesagt, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht", sagte Watzke.



