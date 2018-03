Anzeige

Rom (dpa) - 40 Jahre nach dem Vatikanischen Konzil will Papst Benedikt XVI. die lateinische Sprache in der katholischen Messe aufwerten. Mit Blick auf die "die immer häufigeren internationalen Treffen" empfehle er, dass die großen Gebete im Gottesdienst wieder in Latein gesprochen werden. Zugleich gab er in dem gestern veröffentlichten Apostolischen Schreiben "Sacramentum Caritatis" (Sakrament der Liebe) dem Wunsch nach einem gemeinsamen Abendmahl von Katholiken und Protestanten eine klare Absage. Wiederverheiratete geschiedene Katholiken bleiben von der Kommunion ausgeschlossen.



Das Thema einer Wiedereinführung des Latein wird in Rom seit längerem diskutiert. Ausdrücklich bittet der deutsche Papst darum, dass künftig Priesteranwärter in ihrer Seminarzeit lernen, "die heilige Messe in Latein zu verstehen und zu zelebrieren." Der Deutsche Bischofskonferenz kommentierte das Schreiben zunächst nicht.