Großes Aufatmen auf der internationalen Oldtimermesse "Retro Classics" in Stuttgart. Das befürchtete Fahrverbot für Oldtimer im Zuge der Feinstaubverordnung wurde aufgehoben. OB Wolfgang Schuster (CDU) kündigte "großzügige Ausnahmeregelungen vom Fahrverbot" an. Die Entscheidung wurde mit Freude begrüßt. Schuster erklärte: "Unser Ziel ist klar, als Stadt, in der das Auto erfunden wurde, wollen wir auch in Zukunft eine Heimat für Oldtimer-Fans bleiben." Unklar bleibt, ob Städte in Baden-Württemberg, in denen die Feinstaubverordnung auch eingeführt wird, auch an Ausnahmeregelungen denken.