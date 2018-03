Anzeige

Stuttgart (hn) - In Baden-Württemberg wird es möglicherweise kein generelles Rauchverbot in Gaststätten geben. Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) erklärte gestern in Stuttgart, "im Ruhrgebiet, in Niedersachsen und möglicherweise auch in Baden-Württemberg" seien "Raucherkneipen vorstellbar". Nordrhein-Westfalen sowie Niedersachsen waren bereits in den bisherigen Beratungen der Ministerpräsidenten über die Neuregelung des Nichtraucherschutzes ausgeschert. Die beiden Bundesländer hatten erklärt, sie wollten speziell gekennzeichnete Gaststätten zulassen, in denen das Rauchen nicht verboten ist. Gedacht ist beispielsweise an kleine Eckkneipen, die keine getrennten Räume für Raucher und Nichtraucher haben und sich als spezielle Raucherlokale ausweisen könnten.In den bisherigen Beratungen hatten sich die meisten Regierungschefs der Länder dafür ausgesprochen, Gaststätten ohne eigenes Raucherzimmer mit einem Rauchverbot zu belegen. Die Ministerpräsidenten werden morgen zu einer weiteren Sitzung zusammentreten.