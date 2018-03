Anzeige

Wien (dpa) - Kurz vor der Gerichtsverhandlung in Wien hat der umstrittene österreichische Ski-Langlauftrainer Walter Mayer seine Zivilklagen gegen IOC-Präsident Jacques Rogge und den WADA- Vorsitzenden Richard Pound zurückgezogen. Dies teilte sein Anwalt Christian Pilz gestern mit. Der Aufenthalt von Mayer bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin war der Auslöser einer Doping-Affäre um Österreichs Langläufer und Biathleten. Mayer bedauere, dass seine Anwesenheit in Turin zu so großen Irritationen geführt habe. Deshalb wolle er die wegen dieser "Aufregung" erfolgten Aussagen von Pound und Rogge über seine Person "nicht auf die Goldwaage" legen. Rogge hatte Mayer als Mann bezeichnet, "der Doping organisiert". Pound hatte behauptet, in Mayers Haus seien Geräte gefunden worden, die für Blutdoping geeignet seien.