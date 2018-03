Anzeige

Zehn von 20 Spielern fehlten

Ein Problem ist für Löw hingegen der Zeitmangel vor dem Jahres- Auftaktmatch. Nur die Hälfte des Kaders traf sich gestern am späten Nachmittag in der Rheinmetropole - zehn von 20 Nationalspielern waren hingegen noch im Bundesliga-Einsatz, darunter Rückkehrer Kevin Kuranyi und Neuling Mario Gomez. Auch Löw fehlte zum verabredeten Zeitpunkt. Er beobachtete stattdessen die Partie des VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund, sein Assistent Hans Flick nahm sechs DFB-Akteure beim Spitzenspiel von Werder Bremen gegen Schalke 04 unter die Lupe. "Viele Spieler müssen am Montag noch regenerieren. Es wäre mir lieber, einen Tag mehr zu haben", klagte der Coach über die für ihn ungünstigen Liga-Ansetzungen.



Joachim Löw sieht sich in den kommenden Tagen zudem mehr in der Rolle des Seelendoktors. Gerade den von ihrer Club-Krise beeinträchtigten Bayern-Profis Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm bot der 46-Jährige seine Hilfe an. "Für mich ist es wichtig, dass wir die Spieler stärken. Und wir werden sicher viele Gespräche führen", sagte Löw. Sogar der gegen die Schweiz gesperrte Lukas Podolski "floh" in Richtung Düsseldorf. Dort soll er sich mit den DFB-Kollegen auf das wichtige EM-Qualifikationsspiel am 24. März in Prag gegen Tschechien einstimmen.