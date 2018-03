Anzeige

Bereits zu Beginn des gestrigen Verhandlungstages teilte der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer am Stuttgarter Landgericht mit, dass statt eines heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen auch eine Verurteilung wegen eines Totschlags in Betracht kommen könnte. Immerhin hatte der psychiatrische Gutachter tags zuvor den Richtern klar gemacht, dass der italienische Familienvater in der Wohnung Gasteiner Straße an jenem 20. Juni 2006 die drei tödlichen Messerstiche gegen seine Ehefrau auch im Zustand affektiver Eifersucht begangen hatte. Dies sei krankhaft und stelle eine verminderte Schuld- und Einsichtsfähigkeit dar. Mordmerkmale seien dabei nicht vorhanden.



Dem allerdings widersprach gestern der Staatsanwalt in seinem Plädoyer energisch: Er sieht den Angeklagten als einen Mann, der den Tod der Ehefrau und Mutter zweier Kleinkinder genau geplant hatte. Er habe bereits Ostern letzten Jahres einmal versucht, die Frau in der Badewanne zu ertränken, beziehungsweise zu erwürgen. Die Würgemale hatte die Frau damals noch als Folge eines engen Pullovers erklärt, sich aber später ihren Eltern anvertraut, die es jetzt im Prozess auch so aussagten.



Gegen eine Affekttat spricht nach Auffassung des Anklägers auch, dass der 41-Jährige den ersten Messerstich in den Rücken der Frau in der engen Küche verübte, das Opfer hierbei arg- und wehrlos war. Dann, als sie infolge der schweren Verletzung zu Boden ging, habe er mit direktem Tötungsvorsatz kniend vor ihr weitere Stiche in ihre Brust versetzt, dabei Lunge, Leber und Herzbeutel durchstoßen, was schließlich zum Tod innerhalb von Minuten führte. Und wer im Affekt handelt, decke auch nicht hinterher die Leiche wohlüberlegt zu, damit die Kinder, die die Tat teilweise mitbekamen, sie nicht sahen, so der Staatsanwalt.



Für einen solchen "heimtückischen Mord", den der Angeklagte sogar angekündigt habe, gäbe es jedoch nur eine Strafe: Lebenslang. Verteidiger Stefan Holoch hingegen sieht in seinem Mandanten "den typischen Affekttäter". Er geht von einem Verbrechen des Totschlags in einem minder schweren Fall aus und beantragte eine Haftstrafe von höchstens viereinhalb Jahren. Der Angeklagte selbst entschuldigte sich im "Letzten Wort" bei seinen Kindern. Das Urteil soll morgen verkündet werden.