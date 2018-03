Anzeige

Samstag, 3. März:



Bad Cannstatt - Konzert mit Charlotte Balle (Violine) und Anne-Maria Hölscher (Akkordeon) beim Evangelischen Verein im Konzertsaal in der Stadtmühle, Überkinger Straße 19, Beginn 16 Uhr. Die Stuttgarter Künstlerinnen präsentieren Werke von Bach, Schubert, Rheinberger und Händel.



Stuttgart-Ost - "Gospel & More" mit dem Chor Viva Voce Stuttgart, Petruskirche, Beginn 19 Uhr.



Sonntag, 4. März:



Obertürkheim - "Frühlingsreise" mit Andreas Weller (Tenor) und Götz Payer (Klavier), Lieder von Max Reger, Richard Strauss, Arnold Schönberg und Franz Schubert, Petruskirche, Beginn 17 Uhr.



Donnerstag, 8. März:



Münster - Italienische Volkslieder und Arien, Gesang: Axel Michael Sallowsky, am Flügel: Ingried Moktari, Hamburg. Italienische Lyrik aus fünf Jahrhunderten: Gerda Wittmann-Zimmer, im Clubhaus der Stutgardia, Neckartalstraße 310, Beginn 19.30 Uhr, Karten unter Telefon 55 06 37 9.