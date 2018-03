Anzeige

(red) - Am Freitag, 10. Februar, lädt die Gaujugendvorsitzende Heidi Gerster zur 9. Gaujugendversammlung im Gemeindesaal in Hochdorf ein. Alle Kinder- und Jugendchorleiter sowie die Jugendleiter das Karl-Pfaff-Gaus sowie alle Interessierten aus den "jugendlichen" Vereinen im Karl-Pfaff-Gau sind hierzu eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr. Die Tagesordnungspunkte sind unter anderem Berichte der Gaujugendvorsitzenden, Entlastungen, Wahlen, Anträge, Jahresprogramm 2007, Beschlussfassung der nächsten Kinder- und Jugendchor sowie der Jugendleitersitzung und die Beschlussfassung für die nächste Gaujugendversammlung 2009. Gaupräsident Udo Goldmann wird ebenfalls an der Sitzung teilnehmen. Das Präsidium freut sich auf zahlreiche Teilnehmer, weil einige Ämter neu zu besetzen sind.