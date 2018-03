Anzeige

Von Beth Fouhy



New York - Hillary Clinton hat ihre Kandidatur für die US-Präsidentschaft bekannt gegeben. Sie sei im Rennen, "und ich bin dabei um zu gewinnen", erklärte die 59-Jährige am Wochenende. Der Senatorin von New York werden gute Chancen eingeräumt, von den Demokraten für die Wahl Ende nächsten Jahres nominiert zu werden. Sie wäre die erste Frau, die für eine der beiden großen amerikanischen Parteien ins Rennen um die Präsidentschaft geschickt wird.



Als einer ihrer schärfsten Konkurrenten gilt Barack Obama. Der afroamerikanische Senator von Illinois hat bereits mit dem Sammeln von Spenden zur Finanzierung seiner Kampagne begonnen und damit den Druck auf Clinton erhöht, ihre lang erwartete Kandidatur offiziell bekannt zu geben.





"Schaden durch Bush begrenzen"

"Nach sechs Jahren George Bush ist es Zeit, die Verheißung Amerikas zu erneuern", erklärte die Frau von Ex-Präsident Bill Clinton in einem Video auf ihrer Web-Site. Sie werde in den kommenden zwei Jahren alles in ihrer Macht stehende tun, "den Schaden zu begrenzen, den George W. Bush anrichten kann". Die Senatorin rief die Wähler dazu auf, mit ihr einen Dialog über Fragen wie den Irak-Krieg, die Gesundheitsversorgung und das Sozialsystem zu führen. "Ich trete in einen Dialog mit euch ein, mit Amerika. Der Dialog in Washington war in letzter Zeit etwas einseitig, findet ihr nicht?"



Die ehemalige First Lady verfügt über ein Budget von mehr als 14 Millionen Dollar (10,8 Millionen Euro), eine große Zahl von Unterstützern und ein erfahrenes Beraterteam. An ihrer Seite steht Ehemann Bill, der von 1993 bis 2001 US-Präsident war. Als schärfste Konkurrenten Hillary Clintons gilt neben Obama der frühere Senator John Edwards.



Clinton ist die erste Frau eines Expräsidenten, die sich um das höchste Staatsamt bemüht. Sollte sie die Wahl im November 2008 gewinnen, wäre sie die erste Präsidentin der USA. Sie gilt als Persönlichkeit, die die Wähler polarisiert: Von vielen wird sie bewundert, von anderen verachtet - gleichgültig stehen ihr die wenigsten Amerikaner gegenüber. Kritiker werfen ihr fehlendes Charisma und berechnendes Verhalten vor, ihre Anhänger verweisen auf ihre politische Erfahrung, ihr Arbeitsethos und ihre große Popularität unter Frauen und Jugendlichen.



Aufgewachsen in einer republikanischen Familie in Chicago, begann Hillary Clinton ihre Karriere als Rechtsanwältin im Staat Arkansas. Nach ihrer Zeit als Frau des Präsidenten im Weißen Haus kandidierte sie Ende 2000 als Senatorin im Staat New York, wo sie zuvor nie gelebt hatte. Ihr gelang es, sogar Wähler in konservativen Gebieten für sich einzunehmen, und sie trug einen überwältigenden Wahlsieg davon. Im November 2006 wurde sie für eine zweite sechsjährige Amtszeit wiedergewählt.





Position zum Irak-Krieg umstritten

Umstritten ist unter demokratischen Wählern ihre Haltung zum Irak-Krieg. 2002 stimmte sie dem Einsatz militärischer Gewalt zu. Nachdem der Krieg in den USA zunehmend unpopulär geworden ist, erwarten Kritiker, dass sich Clinton gegen die von Bush geplante Entsendung weiterer Soldaten stemmt. Die Senatorin hat in jüngster Zeit ihre Kritik an der Kriegsführung verschärft und kürzlich gefordert, eine Obergrenze von 140 000 US-Soldaten festzulegen. Forderungen liberaler Gruppen und von Exsenator Edwards, Bush das Geld für die Entsendung von mehr Soldaten zu verweigern, lehnte sie jedoch ab.



Auch der republikanische Senator Sam Brownback kündigte seine Bewerbung um die Präsidentschaft an. Er werde sich für eine Erneuerung der kulturellen Werte Amerikas einsetzen, erklärte der 50-Jährige, der als Führer des konservativen Flügels der Republikaner und als Sprachrohr der christlichen Rechten im Kongress gilt. Ihm werden nur Außenseiterchancen eingeräumt.