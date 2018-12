Anzeige

New York (AP) - Hillary Clinton will zurück ins Weiße Haus - allerdings nicht als First Lady, sondern als Präsidentin. Am Wochenende gab die New Yorker Senatorin bekannt, dass sie sich um die Kandidatur für das höchste Staatsamt bewerben will. Sie sei im Rennen, "und ich bin dabei, um zu gewinnen", erklärte die 59-Jährige auf ihrer Web-Site. Clinton werden derzeit die besten Chancen eingeräumt, von den Demokraten als Kandidatin nominiert zu werden. Die ehemalige First Lady verfügt über eine große Zahl von Unterstützern und ein erfahrenes Beraterteam. An ihrer Seite steht ihr Ehemann Bill, der von 1993 bis 2001 US-Präsident war. Als schärfste Konkurrenten gelten US-Senator Barack Obama, der seine Kandidatur vor wenigen Tagen bekannt gegeben hatte, und der frühere Senator John Edwards. Clinton wäre die erste Frau eines Expräsidenten, die sich um das höchste Staatsamt bemüht. Sollte sie die Wahl 2008 gewinnen, wäre sie die erste Präsidentin der USA.