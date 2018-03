Anzeige

Miami (dpa) - Nach dem unerwartet frühen Aus in Key Biscayne will sich Thomas Haas nun auf das Viertelfinale im Daviscup gegen Belgien konzentrieren. "Jetzt werde ich mich ein paar Tage ausruhen und dann wird die Vorbereitung auf den Daviscup anfangen", sagte der beste deutsche Tennisprofi nach seiner überraschenden 4:6, 4:6-Niederlage gegen den Kolumbianer Alejandro Falla in der zweiten Runde des Masters-Series-Turniers in Miami.



Vom 6. bis 8. April will der 28 Jahre alte gebürtige Hamburger das deutsche Daviscup-Team im belgischen Ostende ins Halbfinale führen. "Ich muss mich jetzt schnell umstellen, weil wir dort auf Sand spielen", sagte Haas. Nach seinem erfolgreichen Saisonstart auf Hartplätzen mit dem Einzug ins Halbfinale der Australian Open und dem Turniersieg in Memphis tat sich der Weltranglisten-Neunte äußerst schwer gegen das druckvolle Spiel Fallas. Die Nummer 95 der Weltrangliste war nur ins Hauptfeld der mit 3,45 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung gerückt, weil der erkrankte Bamberger Philipp Kohlschreiber seinen Start absagen musste. "Es waren verschiedene Faktoren, die entscheidend waren. Einer davon ist sicher, dass ich noch nie gegen ihn gespielt habe, ein anderer die Müdigkeit", sagte Haas. Vor einer Woche wurde er beim Viertelfinal-Aus in Indian Wells gegen Andy Murray aus Großbritannien von Muskelproblemen geplagt. "Ich habe jetzt drei super Wochen hinter mir, aber eine Niederlage schmerzt immer", sagte Haas.



Florian Mayer hat in Miami als einziger deutscher Tennisprofi die dritte Runde erreicht. Der Bayreuther überzeugte mit einem couragierten Auftritt und gewann 7:6 (7:5), 6:1 gegen den Spanier Fernando Verdasco. Das Match war am Vortag beim Stand von 3:3 wegen Regens unterbrochen worden.