(mr) - Am Sonntagnachmittag erlebte das Cannstatter Ehepaar Borek den Alptraum aller Kleingärtner. In der Nacht waren Unbekannte auf ihr Grundstück im Gewann Goldberg eingedrungen und hatten in einem auch für die Polizei bisher beispiellosen Akt fast die komplette Einrichtung des Gartenhäuschens völlig zerstört und auf dem Gelände verstreut.