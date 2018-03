Anzeige

Staatsgalerie Stuttgart (Konrad-Adenauer-Str. 30-32): Ausstellung: Highlights der Moderne: Kunst von 1900 bis 1960 in neuer Präsentation (bis 5. Okt. 07; Öffentliche Führungen sonntags 15 Uhr). - Ausstellung: Humanism in China: Ein fotografisches Porträt (bis 18. Feb. 07; Führungen: Do 17 Uhr, Sa 15 Uhr, So 16 Uhr). - Ausstellung: Photo-Kunst der letzten 40 Jahre in der Graphischen Sammlung (bis 4. März 07). - Ausstellung: Schenkungen und Vermächtnisse: Zeichnungen aus dem 17. bis 20. Jahrhundert (bis 1. April 2007). - Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag bis Sonntag 10 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag 10 Uhr bis 21 Uhr, Montag geschlossen.



Linden-Museum (Hegelplatz 1): 18 Uhr, Dialog-Führung durch die Sonderausstellung: " . . . mehr als nur Gäste": Demokratisches Zusammenleben mit Muslimen in Baden-Württemberg (bis 25. 3. 07). - 19.30 Uhr, Jour fixe Afrika: Von der Hirse zur Vanille - Geschmack und Geschichte afrikanischer Kulturpflanzen (Vortrag mit Dias und Geschmacksbeispielen). - Sonderausstellung: El Chaco: Paraguay und die Europäer (bis 25. 3. 07). - Geöffnet: Di bis So 10 bis 17 Uhr, Mi 10 bis 20 Uhr, Mo geschlossen.



Mercedes-Benz Museum (Mercedesstraße 100): Die Geschichte des Automobils. - Öffnungszeiten: Di bis So, feiertags 9 Uhr bis 18 Uhr. Montag geschlossen.



Landesmuseum Württemberg/Altes Schloss (Schillerplatz 6): 15.30 Uhr, Vortrag und Führung: "Heilige im Museum" (Anmeldung: Kath. Bildungswerk Stgt., Tel. 2 23 89 65). - Studioausstellung: Der Brand 21. Dezember 1931 - Das Stuttgarter Alte Schloss in Flammen (bis 11. Feb. 07). - Di bis So/Feiertag 10 bis 17 Uhr, Mo geschlossen.



Staatliches Naturkundemuseum



Museum am Löwentor: Wegen Umbauarbeiten bleibt das Museum am Löwentor vom 8. Jan. bis 30. März 07 geschlossen.



Schloss Rosenstein: Sonderausst.: Glitzer, Glimmer, Hüftprothesen - Mineralien bewegen die Welt (bis 13. Mai 07). - Di bis Fr 9 bis 17 Uhr, Sa, So, Feiertage 10 bis 18 Uhr.



Planetarium (Willy-Brandt-Str. 25): Im Banne der Cynthia (bis 18. März 2007). Di u. Do 10 u. 15 Uhr, Mi u. Fr 15 u. 20 Uhr, Sa 16 u. 18 Uhr, So 18 Uhr. - Die große Tour durch Raum und Zeit: Mi und Fr 10 Uhr, So 16 Uhr.



Kunstmuseum Stuttgart (Kleiner Schlossplatz 1): 12.30 Uhr, Malzeit: Xu Bing, Landscript. - 16.30 Uhr, Informationsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer: Otto Dix. - 18 Uhr, Themenführung. - 19.30 Uhr, Lokstoff! - Sonderausstellung: Piktogramme - Die Einsamkeit der Zeichen (bis 25. 2. 2007). - Öffnungszeiten: Di, Do bis So 10 Uhr bis 18 Uhr, Mi und Fr 10 Uhr bis 21 Uhr, Mo geschlossen, Feiertag 10 Uhr bis 18 Uhr.



Porsche Museum (Porschestr. 42): Vom Oldtimer z. modernen Rennwagen. - Mo bis Fr 9 Uhr bis 16 Uhr, Sa, So 9 Uhr bis 17 Uhr.



Hospitalhof Stuttgart (Büchsenstr.): Ausstellung: Amalia Theodorakopoulos/Phillip Zaiser - Scelesti. Malerei. Installation (bis 11. Feb. 07). - Mo bis Fr 14 bis 17 Uhr, So und an Feiertagen 11 bis 12.30 Uhr.



Kunsthaus & Galerie Keim (Marktstr. 31, Stgt.-Bad Cannstatt): Ausstellung: "Faust - Das ewig Weibliche"/Renate Antonia Nagler; Sybille Onnen (bis 10. 3. 07). - Mo bis Fr 9.30-18.30 Uhr, Sa 9.30-16 Uhr.



Neues Bezirksrathaus (Marktpl. 10, Bad Cannstatt): Ausst.: D. Geiger-Mittag - Ölmalerei (bis 20. 3. 07). - Mo bis Do 8-17 Uhr, Fr 8-12 Uhr.