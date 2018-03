Anzeige

Von Benjamin Haller



Eine Woche vor dem Rückrundenstart bei Borussia Dortmund gibt es für Bayern-Manager Uli Hoeneß "keine Ausreden" mehr: "Die WM ist jetzt absolut abgehakt. Das Fußballjahr 2006, das für viele ein tolles war, ist vorbei. 2006 war ein Sommermärchen, jetzt kommt das Frühjahrserwachen."



Die größte Kluft zwischen WM-Euphorie und Liga-Tristesse hatte Podolski zu verkraften. Der zum besten Nachwuchsspieler der Endrunde gekürte Stürmer musste bei den Bayern meistens mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen, während das Angriffsduo Roy Makaay/Claudio Pizarro harmonierte. Auch Schweinsteiger und Lahm konnten nicht an ihre WM-Form anknüpfen und stagnierten in der Entwicklung.



Für den ZDF-Nationalmannschaftsexperten Jürgen Klopp ist das kein Zufall. "Die Spieler haben die Belastungen unterschiedlich verarbeitet, die jüngeren hatten mehr Probleme als die älteren", sagte der Trainer des FSV Mainz 05.



Gerade die erfahrenen Akteure wie WM-Torschützenkönig Miroslav Klose und Torsten Frings vom Ligaprimus Werder Bremen hätten die Strapazen im Sommer besser weggesteckt. "Miro Klose hat trotz der WM-Belastung eine überragende Vorrunde gespielt. Das gilt auch für Frings", urteilte Klopp.



Münchens Kapitän Oliver Kahn - bei der WM nur im "kleinen Finale" gegen Portugal (3:1) im Einsatz - warb um Verständnis für die Formschwäche seiner jungen Kollegen: "Ich habe 2002 erlebt, was es heißt, das zu verarbeiten. Aber nach einem halben Jahr sollte man wieder zu sich finden."





Einzig Mertesacker überzeugt

Von den Jungstars des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte in der Hinrunde einzig Bremens Verteidiger Per Mertesacker seine internationale Klasse. Die konnten viele seiner Nationalmannschaftskollegen auch wegen verletzungsbedingter Pausen nicht demonstrieren. In Robert Huth, Marcell Jansen, David Odonkor, Sebastian Kehl, Gerald Asamoah, Mertesacker, Oliver Neuville und Jens Nowotny fielen gleich acht DFB-Akteure zeitweilig aus. "Gerade diese Spieler waren ja seit Monaten durch Asien-Reise, Confederations Cup und WM besonders belastet", sagte Bundestrainer Joachim Löw. Für den zweiten Saisonabschnitt machte er seinen Schützlingen Mut: "Ich gehe davon aus, dass sich jetzt alle Nationalspieler in guter Form präsentieren werden."



Von DFB-Kapitän Michael Ballack wird beim englischen Meister FC Chelsea eine Leistungssteigerung erwartet. Wie WM-Himmelsstürmer Odonkor, der nach seinem Wechsel zum spanischen Erstligisten Betis Sevilla hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist, hat der 30-Jährige noch nicht überzeugt. Einzig sein Trainer José Mourinho nimmt ihn ihn Schutz. Für Bayern-Präsident Franz Beckenbauer ist es nur eine Frage der Zeit, bis Ballack auch in England seine Qualitäten zeigt: "Michael wird sich bei Chelsea durchsetzen."