Paderborn (dpa) - Mit dem bundesligaerfahrenen Holger Fach will Fußball-Zweitligist SC Paderborn den Absturz in die Drittklassigkeit verhindern. Der 44 Jahre alte Ex-Profi Fach wurde in Paderborn als Nachfolger von Roland Seitz präsentiert, von dem sich der Club in der Vorwoche wegen Erfolglosigkeit getrennt hatte. Fach, der im Dezember 2005 beim Bundesligisten VfL Wolfsburg entlassen worden war, bekommt einen Vertrag bis 30. Juni 2009. Es ist seine vierte Position als Chefcoach nach Rot-Weiß Essen, Borussia Mönchengladbach und Wolfsburg.



Fachs persönliche Vorgabe ist simpel: "Mein Ziel in dieser Saison ist der Klassenverbleib", sagte er. Und betonte die gewollte Nachhaltigkeit: "Das ist kein Feuerwehr-Einsatz. Ich möchte hier langfristig etwas aufbauen." Clubchef Wilfried Finke äußerte sich mit großer Zufriedenheit über den neuen leitenden Angestellten: "Wir sind froh, dass wir einen so hochkarätigen Trainer gewinnen konnten." Gemeinsam wolle man die weitere Zweitliga-Zugehörigkeit sichern und dann "die Professionalisierung weiter vorantreiben".



Der 416-malige Bundesliga-Spieler Fach ist bei den Ostwestfalen in dieser Saison bereits der dritte Cheftrainer nach Jos Luhukay, der kurz vor dem ersten Saisonspiel nach Differenzen mit den Club-Verantwortlichen zurückgetreten war, und Seitz. Vor der am 21. Januar mit der Partie gegen Eintracht Braunschweig beginnenden Rückrunde hat Paderborn als Tabellen-Elfter lediglich zwei Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze.