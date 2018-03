Anzeige

Das Ziel ist klar: Am Hochzeitstag soll die Braut die Allerschönste der Schönen sein. Nach der Zurückhaltung der vergangenen Jahre ist jetzt in der Brautmode zunehmend wieder der große Auftritt gefragt. Die Braut setzt sich mit den Kleidern aus den aktuellen Kollektionen romantisch, verspielt und offensiv in Szene und geizt nicht mit weiblichen Reizen. "Es gibt ganz klar einen neuen Trend zurück zur Romantik", sagt Heidi Beck vom Verband Deutscher Mode- und Textildesigner. "Reifröcke, Spitze und Tüll es wird alles wieder viel aufwendiger und weiblicher", erläutert Beck, die als selbstständige Designerin in Köln arbeitet. Hintergrund sei der Wunsch der meisten Frauen, sich zumindest einen Tag im Leben als Märchenprinzessin zu fühlen und sich auch als solche auszustatten. "Und deshalb darf es dann sogar ein Kleid à la Sissi sein."



Aus diesem Grund treten auch die in den vergangenen Jahren beliebten gebrochenen Weißtöne allmählich in den Hintergrund. Schattierungen von Crème, Beige, Eierschale, Champagner oder Elfenbein wählt zwar immer noch, wer es zurückhaltender mag und wem ein blendendes Weiß zu sehr die Körperformen betont. En vogue sei aber das Bekenntnis zur Klassik: "Die Bräute werden wieder mutiger und gehen in dieser Saison auf das strahlende Weiß", sagt Sylke Mann, Geschäftsführerin des Hochzeitsportals "weddix.de." Und wer es ausgefallener mag, liegt auch mit Pastelltönen wie Apricot oder hellem Flieder im Trend.



Rosé, Lachsrosa und helles Blau hat zum Beispiel die Firma Mathyro im Programm. Bei den Formen und Schnitten setzen die Designer dort auf "tiefe Dekolletés, offene Rückenausschnitte und Weiblichkeit", heißt es im Katalog. Überhaupt ist die Form der Kleider trotz aller Romantik dennoch an die aktuelle Mode angelehnt. Klare Linien und figurbetonte Schnitte sollen eine sexy Silhouette zaubern: "Die Oberteile sind sehr eng, die Dekolletés tief ausgeschnitten, oft als Korsage", sagt Heidi Beck. Dazu werde dann aber eben ein weiter Rock im Märchen-Look getragen. "Oben eng und unten weit mit aufwendigen Drapierungen: Das rückt die Taille und das Dekolleté in den Vordergrund", fügt Brautmoden-Designerin Bärbel Twelkemeier aus Aachen hinzu.



Bei den Materialien dominieren Satin, Organza und Spitze. "Es muss hochwertig sein", sagt Twelkemeier. "Seide und weich fließender Chiffon werden viel verwendet." Fantasievolle Verzierungen mit Blüten, Perlen, Strass, Schleifchen oder Halbedelsteinen sind zusätzliche Hingucker und sorgen für einen glamourösen Auftritt. Figurbetont, lässig und individuell geht es in der Brautmodekollektion von Designerin Marion Muck aus Köln zu. Gold, Pastelltöne, aber auch Rot und Schwarz sind ihre Trendfarben. "Und es wird besonders edel dieses Jahr", sagt Muck.





Mit diesem Bekenntnis zum Luxuriösen steht sie nicht allein da. Auch beim in der aktuellen Kollektion der klassisch ausgerichteten Hersteller wie beispielsweise Weise ist ein Kleid in Gold das "Highlight der Kollektion", wie Designer Stefan Jedlitschka sagt geschnitten in der "Mermaid-Form", also oben eng und vom Knie abwärts weiter wie bei einer Meerjungfrau. "Das trägt natürlich nur ein sehr moderner Typ Frau." Ein ähnlich geschnittenes Kleid hat mit dem Modell "Beth" auch der Hersteller Lohrengel im Programm. Daneben gibt es bei beiden Herstellern viele elfenbein- und champagnerfarbene Kleider im romantischen Look.



Bei allem Trendbewusstsein empfiehlt Sylke Mann Frauen, bei der Wahl des Hochzeitskleids in jedem Fall dem eigenen Stil treu zu bleiben: "Nichts ist unangenehmer, als sich am Hochzeitstag unwohl in seinem Kleid zu fühlen, weil es nicht richtig sitzt oder Partien betont, die man sonst lieber kaschiert." Deshalb sollte zum Kauf am besten eine gute Freundin oder die Brautmutter mitgenommen werden denn sie kennen die Braut besser als jede Verkäuferin.