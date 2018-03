Anzeige

Eigentlich war diese Zusammenarbeit Zufall. Bei der Mitarbeiterfeier der Weingärtner µnde 2006 brachte am späten Abend jemand eine Tafel Schokolade mit. "Die hat wunderbar zum Wein geschmeckt", erinnert sich der Vorstandsvorsitzende Gerhard Schmid. Irgendjemand brachte den erfahrenen Chocolatier und Konditormeister Horst Klaiber ins Spiel - und fertig war die Idee zur gemeinsamen Veranstaltung, die zwei edle Hochgenüsse verbindet: Erlesene Weine und dazu passende und teilweise eigens kreierte Schokoladenspezialitäten. "Ich habe das schon öfter praktiziert", so Horst Klaiber. "Wenn man etwas zusammen in Bad Cannstatt macht - umso besser."



Zu jedem Gang erläutert Klaiber, was so zum Wein genossen wird. Sieben Weine, drei weiße, ein Rosé und drei rote, und dazu 14 Sorten Schokolade stehen auf der Liste. Wie beispielsweise welche mit Meersalz, rotem Pfeffer, Basilikum oder Chili. Gemeinsam mit den Weinen gebe es einen ganz besonderen Effekt, sind sich die Experten einig. "Das hätte vor Jahren noch keiner gedacht", so Schmid. Da die Veranstaltung am kommenden Freitag in der Kelter bereits ausverkauft ist, soll noch eine zweite folgen. Weitere Kooperationen zwischen den Weingärtnern Bad Cannstatt und Horst Klaiber sind angedacht. Etwa vor Weihnachten.