Königssee (dpa) - Zweierbob-Pilot André Lange hat den letzten Weltcup der Saison gewonnen. Bei seinem ersten Sieg im kleinen Schlitten auf der ältesten Kunsteisbahn der Welt in Königssee verwies der Oberhofer Weltmeister mit Anschieber Kevin Kuske in 1:39,13 Minuten die Oberbärenburger Matthias Höpfner/Andreas Porth mit 7/100 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritte wurden die Kanadier Pierre Lueders/David Bisset vor Steven Holcomb. Der Amerikaner sicherte sich mit seinem Anschieber Brock Kreitzburg damit erstmals in seiner Karriere die Weltcup-Gesamtwertung im Zweierbob.



In der Gesamtwertung setzte sich Holcomb gegen den punktgleichen Lueders (beide 660 Zähler), der bisher sechs Gesamtsiege vorzuweisen hatte, dank zweier Saisonsiege durch. Lueders hatte nur einen Weltcup-Sieg in diesem Winter. Der drittplatzierte Doppel-Olympiasieger Lange (565 Zähler) kam in der Endabrechnung sogar auf fünf Saisonsiege, wurde aber in Cesana wegen eines zu leichten Bobs disqualifiziert. Igls hatte er für eine optimale WM-Vorbereitung abgesagt.