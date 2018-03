Anzeige

Hamburg (dpa) - Gastgeber Deutschland und Polen haben die Hauptrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft bereits erreicht. Zwei Tage nach dem Auftakterfolg gegen Brasilien gewann das DHB-Team gestern auch sein zweites Vorrundenspiel in der Gruppe C gegen Argentinien mit 32:20 (17:11). Vor 11 000 Zuschauern in Halle/Westfalen waren der Kieler Christian Zeitz (5) und Sebastian Preiß (5) aus Lemgo die besten deutschen Werfer. Nach dem souveränen Sieg kämpft das Team von Trainer Heiner Brand heute gegen die ebenfalls noch verlustpunktfreien Polen um den Gruppensieg. Polen hatte zuvor sein zweites Spiel gegen Brasilien mit 31:23 gewonnen.