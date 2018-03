Anzeige

(red) - Im Stadtgebiet Stuttgart sind die Schleyerhalle und die Porsche-Arena in das Verkehrsleitsystem integriert und durch einen torähnlichen Bogen auf zahlreichen Schildern für Autofahrer ausgestellt. Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit den S-Bahnen der Linie 1 bis 3 bis zum Bahnhof Bad Cannstatt oder mit der S 1 zur Haltestelle Gottlieb-Daimler-Stadion. Die Buslinie 56, die vom Bahnhof in Bad Cannstatt abfährt, hält in direkter Nähe der Halle. Zum Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle fahren vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus die Stadtbahnlinie U 9 Richtung Vogelsang und die Stadtbahnlinie U 14 Richtung Heslach, Haltestelle Berliner Platz.