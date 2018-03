Anzeige

Meseberg (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Jacques Chirac haben sich für eine faire Lastenverteilung bei der Sanierung des Flugzeugbauers Airbus ausgesprochen. Deutschland und Frankreich wollten die Lasten der notwendigen Anpassungsmaßnahmen, aber auch die Zukunftschancen neuer Technologien gleichmäßig verteilen, sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit Chirac in Meseberg bei Berlin. Das französische Staatsoberhaupt erklärte: "Wir sind fest entschlossen, dass bei Arbeitsplätzen und Technologien absolutes Gleichgewicht vorherrschen muss." Aussagen über den Stellenabbau und die betroffenen Standorte wurden nicht gemacht. Dies sei Sache des Airbus-Mutterkonzerns EADS, betonten Merkel und Chirac. Deutschland und Frankreich sind maßgeblich am europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern beteiligt. Zuletzt hatte sich der Streit zwischen Paris und Berlin über einen ausgewogenen Arbeitsplatzabbau sowie über die Verteilung der Technologiekompetenzen verschärft. Seite 2 Kommentar/Seite 4