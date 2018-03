Anzeige

Stuttgart (red) - Wegen eines technischen Defekts an der Stromzuleitung einer Mikrowelle ist es gestern in einem Mehrfamilienhaus an der Münchinger Straße in Möhringen zu einem Brand gekommen, bei dem laut Feuerwehrangaben ein Sachschaden in Höhe von 60 000 Euro Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Gegen 4.50 Uhr alarmierte ein 43-jähriger Bewohner, in dessen Küche im ersten Obergeschoss der Brand ausgebrochen war, die Polizei. Trotz erheblicher sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten ist schnelle Hilfe dank modernster Technik in der neuen Leitstelle "Simos" möglich geworden: Anhand der Telefonnummer wurde der Einsatzort ermittelt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte machte eine 31-jährige Frau im zweiten Obergeschoss auf sich aufmerksam, der dichter Qualm den Fluchtweg durchs Treppenhaus abgeschnitten hatten. Sie konnte mit einer Brandflucht-haube von einem Feuerwehrmann gerettet werden. Beide Bewohner wurden vor Ort ärztlich versorgt.