1700 Klagen gegen Studiengebühren

Stuttgart (red) - Mehr als 1700 Klagen von Studierenden sind bislang gegen die Gebührenbescheide beim Verwaltungsgericht Stuttgart eingegangen. Die von auf Betreiben der CDU eingeführten Gebühren in Höhe von 500 Euro pro Semester erscheinen offensichtlich Vielen unrechtmäßig, meint Franz Bozsak, Sprecher des Arbeitskreis Studiengebühren. "Wir hatten kaum gewagt, auf so viele Klagen zu hoffen." Allein rund 1500 Klagen kommen von Studierenden der Universität Stuttgart - fast ein Zehntel aller Zahlungspflichtigen. "Trotz der finanziellen Belastung, die mit einer Klage einhergeht, haben sich so viele Kläger gefunden. Dies liegt wohl auch daran, dass die Hochschulen im Falle eines Rechtsspruchs gegen die jetzt erhobenen Gebühren nur den tatsächlich Klagenden auch ihr Geld zurückzahlen müssen." Bozsak rechnet mit weiteren Klagen.Die Motivationen der jungen Kläger sind unterschiedlich. Manche sehen einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, andere - vor allem jene, die bei der Bundeswehr waren oder einen Ersatzdienst leisteten - einige bezweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der Studiengebühren. Auch die 7,2 Prozent Zinsen, die bei dem von der Landesregierung angebotenen Kredit anfallen, werden auf ihre soziale Gerechtigkeit überprüft werden. "Wir gehen bis vor das Bundesverfassungsgericht, um das Gesetz dann zu kippen", kündigt Bozsak an. Die bereits jetzt zu verzeichnenden Einbrüche bei den Studienanfängerzahlen, vor allem in den Ingenieursstudiengängen, zeigten sehr deutlich, dass viele von den Gebühren abgeschreckt würden.