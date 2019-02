Das Programm von „Die Nacht der Musicals“ lässt keine Wünsche offen. In der über zweistündigen Aufführung präsentiert die Starbesetzung die erfolgreichsten Songs aus gefeierten Stücken wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder Musicalklassikern wie „Das Phantom der Oper“ oder „Cats“. Das Musical „Der König der Löwen“, dass auf dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm basiert und die Geschichte des Löwenjungen Simba erzählt, ist ein weiteres Highlight. Die herausragenden Darsteller erzeugen durch ihre Stimmgewalt und das schauspielerische Talent jede Menge Emotionen und garantieren mit ihrer Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte einen unvergesslichen Abend. Zahlreiche Profi-Tänzer unterstützen die SängerInnen und bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen untermalen die einzelnen Darbietungen und entführen den Zuschauer in die phantastische Welt der Musicals. Auch die Neuproduktion „Frozen“ mit „Let it go“ ist ein weiterer Höhepunkt der von vielen Zuschauern sehnsüchtig erwartet wird. Abgerundet wird Die Nacht der Musicals durch ein perfekt auf die Show abgestimmtes Licht- und Soundkonzept. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern und sorgen für Gänsehautmomente im Zuschauerraum. Ein Muss für jeden Musical-Fan!

