Exklusiv für unsere Abonnenten: 20% Rabatt für "The Leonard-Cohen-Project" am 28. Juli 2018 in Berkheim

Im Rahmen von AboPlus erhalten Abonnenten exklusiv 20% Rabatt (16,– € statt 20,25 € im VVK) für „The Leonard-Cohen-Project“ am 28. Juli 2018 in der Osterfeldhalle in Berkheim. Die vergünstigten Eintrittskarten erhalten Sie nur in unserer Geschäftsstelle

Hommage an den unvergessenen Leonard Cohen: The Leonard-Cohen-Project meets Janerik Lundqvist and The Relevant People



Es war einmal ein schwedischer Barde, der die Lieder von Leonard Cohen so schön auf Schwedisch sang, dass Leonard Cohen selbst ihn dafür lobte.

Eines Tages hörte Janerik Lundqvist von einem Gitarren-Trio im fernen Deutschland, das mit den Liedern des Poeten Leonard Cohen konzertierte.

Er beschloss nach Deutschland zu reisen, um das Leonard-Cohen-Project kennen zu lernen – und eine wunderbare Freundschaft begann. Nun hat das Trio Janerik Lundqvist und seine Band „The Relevant People“ nach Deutschland eingeladen, um gemeinsam drei Konzerte zu spielen.

Es werden spannende, lebendige und einzigartige Konzertabenteuer, die es so nie wieder geben wird.

Und vielleicht entstehen aus den Liedern sogar geheimnisvolle, heilige Zufluchtsorte für gebrochene Herzen und verwundete Seelen – in jedem Fall aber werden sie zu einer schmerzlich-schönen Hommage an den großen und unvergessenen Leonard Cohen.



www.leonard-cohen-project.de