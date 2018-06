Am 12. Januar 2019 gastiert Nik P. gemeinsam mit seiner Band im Neckar Forum in Esslingen.

Nik P. der zu den erfolgreichsten österreichischen Songschreibern und Interpreten seines Genres zählt, wurde über Nacht mit seinem größten Erfolg „Ein Stern“ (10-fach Gold Auszeichnung) in den Schlager-Olymp katapultiert. Über eine Millionen verkaufte Singles, ein Echo 2007 und ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde säumen die Erfolgsgeschichte des Ausnahmetalentes aus Kärnten.

Bis heute schaffte es fast jede Singleauskoppelung auf Platz 1 in den Airplaycharts der Radios in Deutschland und Österreich.



Seine großen Hits „Come on lets dance“, „Gloria“, „Der Mann im Mond“, „Berlin“, „Wo die Liebe deinen Namen ruft“, „Geboren um dich zu lieben“ und viele mehr, kennt man heute überall auf der Welt wo man deutschen Schlager hört und liebt.



In Esslingen präsentiert der Publikumsliebling neben seinen bekannten Hits auch Lieder aus seinem neuen Album „Ohne Wenn und Aber“ wie z. B. sein aktuellen Titel „Im Fieber der Nacht“ und „Dieser Ring“.

Seine über die Jahre hinweg treue und große Fangemeinde, die sich immer aufs Neue auf die pure Lebensfreude und die ausgelassene Stimmung seiner Konzerte freut, wird Nik P. & Band auch in Esslingen begleiten.

Beginn ist um 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)

www.nikp.com