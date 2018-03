Jazztanz, Akrobatik und Tanztheater. Am 13./14. November findet in der Sporthalle Esslingen/Weil das größte Showdance Turnier in Süddeutschland statt. Kinder, Junioren und Erwachsene werden in den Disziplinen Solotanz, Duo, Gruppen und Formationen ihre neuen Choreographien präsentieren. Es kommen nicht nur viele nationale und internatiole Titelträger, sondern auch eine hochwertig besetzt Jury nach Esslingen.



Im Rahmen von AboPlus haben wir 5 mal 2 Plätze der besten Kategorie inklusive Verzehr im Wert von 15 Euro pro Person und Einladung in den VIP-Bereich in der Pause für die Abendveranstaltung am Samstag, 13. November ab 19.15 Uhr in der Sporthalle Esslingen/Weil verlost.

Gewonnen haben:

Susanne Grau Esslingen

Günter Feichtinger Wernau

Andrea Knemeyer Plochingen

Ursula Gröger Köngen

Andeas Jäckel Altbach

Wenn Sie gewonnen haben werden Sie per Post benachrichtigt.

Mehr Infos: www.show-dancing.de